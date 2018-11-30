В МИД РФ объяснили, почему Трамп отказался от встречи с Путиным

Москва, , 13:13 — REGNUM Причины решения президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным следует искать во внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Об этом 30 ноября заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Москва «приняла к сведению» публичные объяснения главы Белого дома, данные им в микроблоге Twitter.

«Мне кажется, что всё-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная на 1 декабря в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе встреча между ним и российским лидером Владимиром Путиным не состоится.

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