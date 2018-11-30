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Спикер парламента Австрии выступит в Госдуме

Политика

Визит состоится 5 декабря

Москва, 30 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Президент Национального собрания Австрийской Республики Вольфганг Соботка 5 декабря выступит на пленарном заседании Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

5 декабря по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина Москву с официальным визитом посетит президент Национального собрания Австрии Соботка. В ходе визита запланировано выступление Соботки на пленарном заседании Госдумы, а также двусторонняя встреча глав палат.

Предполагается, что в ходе встречи будут обсуждаться перспективы развития межпарламентских отношений, вопросы российско-австрийского взаимодействия.

Последний визит австрийской делегации такого уровня в Россию состоялся 17 лет назад.

Предыдущее выступление в Государственной думе спикера австрийского парламента состоялось в 1996 году.

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