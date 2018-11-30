Демурин об ультиматуме президента США: жаль украинских моряков

Москва, , 13:04 — REGNUM Ни президенту РФ Владимиру Путину, ни его команде не стоит искать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Буэнос-Айресе — сказали, что готовы к новым контактам, и надо на этом остановиться, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Как сообщалось ранее, саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе проходит с 30 ноября по 1 декабря. Встреча с президентом США и России на G20 планировалась давно и должна была состояться 1 декабря. Однако из-за инцидента в Керченском проливе с задержанием российскими пограничниками трёх судов ВМС Украины глава Белого дома отказался от полноформатной встречи с Путиным.

При этом американский лидер отметил, что продуктивный диалог с президентом РФ у него может состояться только после урегулирования российско-украинского конфликта и возвращения украинских кораблей и экипажа на родину.

«Первая мысль, которая пришла на ум после сообщения об отказе президента США Дональда Трампа проводить отдельную двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, — это пожелание и самому нашему президенту, и его команде не искать такой встречи.

Глупо как-то это выглядит, когда после пятнадцатиминутного разговора «на ногах» или после обмена репликами на общем обеде нам начинают преподносить эти контакты как давшие возможность подробно обсудить чуть ли не всю международную повестку дня.

Сказали, что готовы к новым контактам, и надо на этом остановиться. Да, обсуждение серьёзных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время. Да, лучше было бы развивать взаимопонимание двух лидеров. Но на деле в сегодняшней обстановке эти контакты мало что способны дать. Дональд Трамп, как мы видим, абсолютно не свободен в проведении своей политической линии.

Уверен, что по отношению к России она вовсе не такая разумная, как нам пытается представить российский официоз, но она и не дурная, его можно было бы в чём-то подвинуть в сторону здравомыслия… Но не надо ради этого терять чувство меры в демонстрации своей заинтересованности в переговорах.

Встречи «Большой двадцатки» — это вообще неудачный формат для проведения серьёзных контактов с западными лидерами. Напомню, что создавалась «двадцатка» во многом в целях расширить формат обсуждения международных вопросов за счёт стран Юга, продемонстрировать Западу, что у него нет монополии на то, чтобы вершить судьбы планеты. Вот с этими партнёрами и надо работать на таких встречах. В сегодняшнем противостоянии с США и Европой важно не упустить именно их.

А Запад с ними работает весьма активно. Так что и с японцем в Буэнос-Айресе не надо встречаться. Лучше поговорить с лидерами Индонезии и Южной Кореи, ещё раз пригласить их к сотрудничеству на нашем Дальнем востоке, Мексику поддержать…

И последнее. Жаль, что своей очередной попыткой ультиматума — на этот раз по поводу «возвращения» атаковавших российскую границу украинских моряков — Дональд Трамп отсрочил их возможное освобождение. Надеюсь, в Кремле не потеряют лицо, пойдя на выполнение американских требований?

Читайте также: Песков: Путин готов встретиться с Трампом на G20