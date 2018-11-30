В Одессе задержаны участники нападения на кандидата в президенты

Киев, , 13:02 — REGNUM Пятеро участников нападения на кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко задержаны полицией, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Ещё относительно двенадцати человек будут приняты процессуальные решения.

Аваков пообещал, что его ведомство будет жёстко пресекать любые провокации вокруг участников президентской кампании на Украине.

Напомним, на Анатолия Гриценко и его сопровождение напали около 30 человек в центре Одессы. Политика забросали яйцами, после чего между нападавшими и людьми из сопровождения началась драка.

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Отметим, Анатолий Гриценко не является лидером избирательной капании. Он не первый раз баллотируется в президенты Украины и запомнился лишь забавным лозунгом «Гриценко — первый непроходной».