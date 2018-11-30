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В МИД РФ отреагировали на «кульбиты» Киева в отношении граждан России

Политика

Попытка «зеркального» повторения того, что делает украинская власть, может привести к коллапсу, считает официальный представитель МИД России

Москва, 30 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  В Москве не считают целесообразным зеркально отвечать на все действия украинских властей, включая запрет на въезд гражданам РФ мужского пола. Об этом в ходе брифинга 30 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению российского дипломата, попытка «зеркального» повторения того, что делает украинская власть может привести к коллапсу.

«Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 30 ноября президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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