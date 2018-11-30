Рим, , 12:56 — REGNUM Парламент Италии принял закон об ужесточении миграционной политики. После положительного голосования в сенате инициативу поддержали и в палате депутатов, пишет немецкое издание Spiegel.

29 ноября 396 депутатов проголосовали за ужесточение правил миграции, 99 — против. 14 человек воздержались.

Новые правила облегчат процедуру депортации мигрантов; в первую очередь лиц, признанных опасными. Уже получившие гражданство Италии лица, в случае осуждения по обвинению в терроризме лишатся его. Изменяется порядок распределения просителей убежища по местам проживания. Значительно сократится число выдаваемых видов на жительство в Италии.

Также теперь расширяются возможности правоохранительных сил применять пистолеты-электрошокеры к мигрантам; будет облегчено освобождение занятых мигрантами зданий.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини был удовлетворен поддержкой парламента и назвал день голосования «знаменательным».