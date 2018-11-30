Владимирскую администрацию покинул седьмой замгубернатора

Владимир, , 12:55 — REGNUM Из администрации Владимирской области уволился седьмой заместитель губернатора. Как сообщила 30 ноября пресс-служба региональной администрации, в добровольную отставку подал Виталий Азаров, который руководил представительством региона при правительстве РФ.

«Указ об освобождении его от занимаемой должности подписал глава региона Владимир Сипягин», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее свои должности отставили еще шесть заместителей, которые работали в администрации при бывшем губернаторе Светлане Орловой. Это Алексей Конышев, который курировал промышленность и экономическое развитие, Сергей Невзоров (развитие информационного общества), Михаил Колков (социальная политика), Ренат Чагаев (строительство), Лидия Смолина (ЖКХ) и Александр Лобаков, который руководил аппаратом администрации. На должности назначены три человека. Так, бывший заместитель нижегородского губернатора Александр Байер с приставкой «врио» отвечает за ЖКХ, Максим Брусенцов — за промышленность, а Аркадий Боцан-Харченко, который до назначения врио замгубернатора работал в администрации президента, занимается развитием информационного общества.

22 ноября депутаты регионального Заксобрания поддержали инициативу губернатора Владимира Сипягина и сократили две должности заместителей из десяти.

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