Правозащитники осудили нападение на организацию, защищающую женщин в Ираке

Сулеймания, Ирак, , 12:54 — REGNUM Правозащитники ООН осудили нападение на организацию, занимающуюся защитой прав женщин в Иракском Курдистане, сообщает 30 ноября Kurdistan.ru.

В ночь на 28 ноября неизвестные боевики совершили нападение на Управление по искоренению насилия в отношении женщин в городе Сулеймания, повредив здание, но не причинив вред людям.

Напомним, лидеры Иракского Курдистана, в частности премьер-министр Нечирван Барзани, уделяют серьезное внимание вопросу прав женщин. В этом они стремятся приблизиться в развитии к США и странам ЕС.

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