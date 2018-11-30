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Правозащитники осудили нападение на организацию, защищающую женщин в Ираке

Политика

Инцидент произошел в Иракском Курдистане

Сулеймания, Ирак, 30 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Правозащитники ООН осудили нападение на организацию, занимающуюся защитой прав женщин в Иракском Курдистане, сообщает 30 ноября Kurdistan.ru.

В ночь на 28 ноября неизвестные боевики совершили нападение на Управление по искоренению насилия в отношении женщин в городе Сулеймания, повредив здание, но не причинив вред людям.

Напомним, лидеры Иракского Курдистана, в частности премьер-министр Нечирван Барзани, уделяют серьезное внимание вопросу прав женщин. В этом они стремятся приблизиться в развитии к США и странам ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с послом США в Ираке

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