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В Госдуме обсудят лишение депутатской неприкосновенности Вадима Белоусова

Политика

Сначала на уровне профильной комиссии

Москва, 30 ноября 2018, 12:49 — REGNUM  В Госдуме обсудят вопрос о лишении неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, профильная комиссия по мандатным вопросам будет заседать 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу («Единая Россия»).

На заседании возможно будет принято решение о том, нужно ли выносить вопрос о лишении депутатского иммунитета Белоусова на заседание Госдумы.

Отметим, что снятие неприкосновенности дает возможность возбудить уголовное дела и проводить следственные действия в отношении парламентария, в частности, вызывать на допросы и ряд других.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белоусов может стать фигурантом дела о взятке для экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

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Государственная дума РФ VII созыва
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