В Госдуме обсудят лишение депутатской неприкосновенности Вадима Белоусова

Москва, , 12:49 — REGNUM В Госдуме обсудят вопрос о лишении неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, профильная комиссия по мандатным вопросам будет заседать 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу («Единая Россия»).

На заседании возможно будет принято решение о том, нужно ли выносить вопрос о лишении депутатского иммунитета Белоусова на заседание Госдумы.

Отметим, что снятие неприкосновенности дает возможность возбудить уголовное дела и проводить следственные действия в отношении парламентария, в частности, вызывать на допросы и ряд других.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белоусов может стать фигурантом дела о взятке для экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.