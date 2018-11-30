Украина использует военное положение для усиления ВСУ — Порошенко

Киев, , 12:48 — REGNUM Во время военного положения Украина укрепит свои вооружённые силы, заявил президент страны Пётр Порошенко, сообщил телеканал 112.ua.

«Мы воспользуемся возможностями, которые предоставляет военное положение для усиления возможности ВСУ для отпора «российской агрессии». Отдельно ставлю задачу об информировании мирового сообщества об «агрессивных действиях РФ» и позиции Украины относительно этих действий», — заявил Порошенко в ходе совещания, посвящённого вопросам безопасности.

Президент Порошенко также поблагодарил мировое сообщество за «чёткую и последовательную поддержку» украинской версии недавних событий в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российскими пограничниками были задержаны три корабля украинских ВМС, которые вторглись в территориальные воды РФ с целью устроить провокацию.

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К украинской версии произошедшего, как минимум, скептически отнеслись в Германии и Словакии.

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