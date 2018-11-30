Жириновский предложил опустошить Украину

Москва, , 12:34 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает асимметричный ответ на решение властей Украины закрыть въезд в страну для мужчин из России, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

«Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот — ускорить выдачу всем желающим наших паспортов, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать», — считает Жириновский.

Он не исключает также в качестве меры в порядке исключения введения двойного гражданства.

Кроме того, депутат Госдумы предлагает признать украинские документы, «чтобы в украинский паспорт просто делался вкладыш на русском языке для тех, кто постоянно мигрирует по нашей территории».

"Так, в конце концов, мы опустошим Украину. Миллионы украинцев уйдут на Запад, а миллионы к нам. Причем в Европе у них лишь право гостевого въезда без возможности работать, а мы можем предложить полный набор прав. Признаем их образовательные документы, работу, помогаем с жильем», — рассуждает Жириновский.

По планам Жириновского вполне реально «устроить 15 млн граждан Украины в России».

"Осуществить новый Столыпинский план: все в Россию, и прямо на границе предлагать им расселение в разных населенных пунктах нашей страны», — предлагает парламентарий.

Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.

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