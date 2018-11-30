Трамп отменил встречу с Путиным из-за показаний Майкла Коэна – политолог

Москва, , 12:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, опасаясь очередной порции обвинений в том, что будто бы связан с Кремлём, полагает политолог Сергей Михеев. Об этом он заявил 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Сыграл свою роль внутренний фактор, связанный с его бывшим адвокатом (Майклом Коэном — прим. ИА REGNUM ) и с тем, что адвокат сказал, что лжесвидетельствовал, — объяснил Михеев. — Трамп решил в очередной раз, и это стало уже системой, использовать внешнюю политику для компенсации каких-то внутренних проблем, потому что, если на фоне скандала с адвокатом Трамп встретится с Путиным, в атмосфере той истерии, которую [в США] накачали, [противники Трампа] скажут, что это ещё одно доказательство того, что он якобы связан с Кремлём и что у него пророссийская позиция. И только во вторую очередь сыграл внешнеполитический контур. То, что он в течение часа поменял решение именно тогда, когда стало известно о высказываниях адвоката, говорит само за себя».

При этом для РФ, по мнению Михеева, это тоже хороший урок.

«Для нас это тоже хороший урок, чтобы мы не надеялись вообще на встречи с Трампом и на то, что с американцами можно договориться, — подчеркнул политолог. — Всё это ерунда. Надо своими делами заниматься. Это даже хорошо, это холодный душ для тех у нас в стране, кто постоянно ждёт встречи с Трампом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запланированная на 1 декабря в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина не состоится по инициативе американской стороны.

«Учитывая то, что задержанные Россией в Чёрном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу», — написал в Twitter глава Белого дома.

Также отметим, что ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что давал ложные показания в конгрессе США насчет строительства Trump Tower в Москве.

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