«Чай без заварки»: Захарова оценила фильм BBC о Скрипалях

Москва, , 12:25 — REGNUM Вышедший в Великобритании документальный фильм об инциденте в Солсбери представляет из себя «чай без заварки». Об этом 30 ноября сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, попытки автора ленты выстроить хронологию событий выявляют «несостыковки и противоречия» в той версии произошедшего, которой придерживается официальный Лондон.

«В принципе, фильм, конечно, удался. Как говорится, чай был подан отменный, не положили только заварку. Вопрос остался главный открытый: а Скрипали-то где?» — отметила Захарова.

Напомним, 22 ноября британская телекомпания ВВС предложила к просмотру документальный фильм, главным действующим лицом которого стал якобы пострадавший при отравлении в Солсбери полицейский Ник Бейли.

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