Трамп планировал подарить Путину пентхаус в Москве – СМИ

Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Компания нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа планировала передать президенту России Владимиру Путину пентхаус стоимостью $50 млн в небоскрёбе Trump Tower, который планировалось возвести в Москве. Это должно было произойти в 2016 году в случае успешного завершения переговоров. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на четыре источника, включая автора такой идеи.

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Этот план, по утверждению двух сотрудников правоохранительных органов США, на тот момент личный адвокат Трампа Майкл Коэн обсуждал с представителями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Эту информацию подтвердил и сам автор идеи «дать Путину 50-метровый пентхаус» — деловой партнёр бывшего адвоката Трампа Феликс Сатер.

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«Все олигархи выстроились бы в очередь, чтобы жить в том же здании, что и Путин», — приводит портал слова Сатера.

Строительство «Башни Трампа» так и не было начато, так как под нее не удалось найти участок и получить разрешение властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в списке электронных сообщений пресс-службы Кремля был запрос от юриста американского президента Дональда Трампа с просьбой посодействовать в строительстве Trump Tower. В обращении говорилось, что «некая российская компания вместе с определёнными лицами преследует цель по созданию в московском Сити такого небоскрёба» и просит содействия в этом вопросе. Письмо было оставлено без ответа, так как «реагирование на подобные бизнес-сообщения не является работой пресс-службы Кремля».

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