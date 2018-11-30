Зачем Порошенко запретил въезд на Украину мужчинам из России

Киев, , 12:15 — REGNUM Въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины будет ограничен, сообщил президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 30 ноября. Собственно говоря, въезд для них будет просто запрещен, исключения должны составить лишь «гуманитарные миссии», то есть, например, поездки на похороны родственников.

В качестве объяснения Порошенко на своей странице в Twitter написал, что таким образом намерен помешать России формировать на Украине «частные армии» и «не дать осуществить те операции, которые они планировали еще в 2014 году». Ограничения вводится на время действия военного положения, то есть на месяц, но потом, разумеется, может быть продлено.

Большой новости в этом решении нет: выборочные ограничения в отношении упомянутой категории граждан России действуют уже не первый год. Просто раньше решения зависели от рвения конкретных сотрудников СБУ и погранслужбы, а теперь бессмысленное ограничение будет общим.

Никакого влияния на реальную ситуацию на Украине или на отношения двух стран такое решение не окажет. Граждане всех стран, включая и Россию, и так стараются объезжать территорию Украины при ее нынешней власти. Едут только в том случае, если действительно надо: в большинстве ситуаций — к родственникам, иногда — по работе. Нескольким тысячам граждан создадут неудобства, а эффект сведется к одному громкому заявлению по телевизору.

Объяснения президента Украины звучат довольно интересно. Конечно, «частные армии» а Украине создает вовсе не Россия, а украинские же олигархи. Противникам же майдана, как показало донбасское ополчение, российские паспорта не требуются. Возможно, Порошенко хочет показать, что если кто и может выступить против него, так только граждане России. Вряд ли кого-то удастся в этом убедить. Важно лишь очередное упоминание России в одном предложении с чем-нибудь негативным и с каким-нибудь запретом.

При этом одна категория «граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60», которая может сыграть для нынешней Украины решающую политическую роль, действительно существует. Только это не граждане России, а граждан Украины, работающие в России. По разным данным — от трех до пяти миллионов человек, разумеется, старше 18 лет и с правом голоса. Задача майдана — минимизировать их участие в выборах, потому что за кого они будут голосовать — предсказуемо. Задача противников майдана — способствовать как можно более высокой их явке.

Решение об ограничении въезда для граждан России не вызывает удивления еще и потому, что майданная власть спокойно ограничивает права и собственных граждан. Почему же они должны как-то иначе относиться к остальным? В южных и восточных регионах введено военное положение, там уже отменены некоторые местные выборы и уже начали ограничивать митинги. Для майдана жители этих регионов (не поддерживающие майдан, но и не выступившие против него) — люди второго сорта. Граждане разрешают себя давить — значит, их будут давить.

Однако тут может сработать логика «чем хуже, тем лучше». Майдан сам себя втянул в воронку новых запретов и ограничений, ему приходится раскручивать эту спираль, чтобы сохранять темп. Граждан, сохранивших разум, буквально выталкивают в объятия немногих адекватных и сравнительно адекватных кандидатов и партий, которые, скорее всего, появятся в бюллетенях как на президентских, так и на парламентских выборах. Не будут же эти граждане голосовать за Порошенко, Тимошенко или нацистов — это бы означало, что разум оставил их окончательно.

Другими словами, майдан по самой логике своего движения вынужден вводить все новые ограничения и запреты, как для своих, так и для чужих, и чем дальше он заходит, тем откровеннее он выглядит и тем больше голосов теряет. Мартовские президентские выборы, при всех особенностях их подготовки и подсчета голосов, станут референдумом по вопросу о том, остались ли на территории Украины области, где граждане с головой на плечах находятся в большинстве.

И ограничение въезда для «граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет» никак этому референдуму не помешает.