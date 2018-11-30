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Захарова прокомментировала отсутствие делегатов США в астанинском формате

Политика

«У американских партнеров имеются собственные виды на Сирию»

Москва, 30 ноября 2018, 12:07 — REGNUM  Отказ США от участия в астанинском формате свидетельствует о нежелании Вашингтона заниматься мирным урегулированием в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«США, которые являются наблюдателями в астанинском формате, воздержались от направления своего представителя на очередную встречу. Судя по всему, у американских партнеров имеются собственные виды на Сирию и их мало интересуют усилия, направленные на мирное политическое урегулирование в этом государстве», — заявила Захарова.

28−29 ноября в Астане состоялась очередная встреча по Сирии, в которой приняли участие представители сирийского правительства, сирийской оппозиции, делегации стран-гарантов России, Турции, Ирана, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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МИД России
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