Пятница, 30 Ноября 2018 года
13:07:18 МСК

Бундесвер опроверг сообщение о криминальном следе в поломке борта Меркель

Политика

Тем не менее, источники из кругов правительства и безопасности не исключают такой вариант

Берлин, 30 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Бундесвер отверг предположения о криминальных причинах серьезной поломки в самолете канцлера Германии Ангелы Меркель, передает канал N-TV 30 ноября.

Несущий ответственность за готовность к полетам президентского борта бундесвер опроверг предположения газеты Rheinische Post, которая опубликовала размышление о возможности умышленных манипуляций с системой связи самолета с землей. Тем не менее, в правительственных кругах говорят, что расследование инцидента ведется «во всех направлениях».

Согласно сообщению Rheinische Post, пилот самолета канцлера заявил о «беспрецедентном отказе системы связи». Такой инцидент вообще не считался возможным, говорят источники в сфере безопасности. Сама Меркель назвала пилота «самым опытным капитаном авиации».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за технической неисправности самолет с немецкой делегацией во главе с Ангелой Меркель на борту совершил экстренную посадку в Кёльне. Меркель пропустит мероприятия первого дня на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

Читайте ранее в этом сюжете: Инцидент с лайнером Меркель мог иметь «криминальный характер»

Читайте развитие сюжета: Немецкая делегация значительно сократилась по пути на саммит G20

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить