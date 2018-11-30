Бундесвер опроверг сообщение о криминальном следе в поломке борта Меркель

Берлин, , 11:50 — REGNUM Бундесвер отверг предположения о криминальных причинах серьезной поломки в самолете канцлера Германии Ангелы Меркель, передает канал N-TV 30 ноября.

Несущий ответственность за готовность к полетам президентского борта бундесвер опроверг предположения газеты Rheinische Post, которая опубликовала размышление о возможности умышленных манипуляций с системой связи самолета с землей. Тем не менее, в правительственных кругах говорят, что расследование инцидента ведется «во всех направлениях».

Согласно сообщению Rheinische Post, пилот самолета канцлера заявил о «беспрецедентном отказе системы связи». Такой инцидент вообще не считался возможным, говорят источники в сфере безопасности. Сама Меркель назвала пилота «самым опытным капитаном авиации».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за технической неисправности самолет с немецкой делегацией во главе с Ангелой Меркель на борту совершил экстренную посадку в Кёльне. Меркель пропустит мероприятия первого дня на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

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