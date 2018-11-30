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Вице-президент Индонезии встретится с Эрдоганом и Мохаммедом Бен Салманом

Политика

Двусторонние встречи состоятся по инициативе Турции и Саудовской Аравии

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20, где проведет двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Бен Салманом, сообщает индонезийское информагентство Мerdeka.

«Я пока не могу раскрыть тему двусторонних переговоров, но встречи состоятся по инициативе этих двух государств», — заявил Юсуф Калла.

Вице-президент Индонезии подчеркнул, однако, что одной из целей двусторонних встреч является укрепление отношений между государствами.

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Ожидается, что на встрече «Большой двадцатки» будут обсуждаться различные вопросы, носящие глобальных характер, в том числе в сфере экономики и финансов, инфраструктуры, инвестиций, энергетики, торговли, изменения климата, борьбы с коррупцией, здравоохранения, партнерских отношений с Африкой, гендерного равенство, миграции и борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в кулуарах G20 наследный принц Саудовской Аравии собирается встретиться с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Внешняя политика Индонезии
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