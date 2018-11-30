«Белые каски» хотят испортить отношения между Россией и Турцией — Захарова

Москва, , 11:30 — REGNUM Турции не удаётся навести порядок в Идлибе и реализовать меры по созданию демилитаризованной зоны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В Идлибе, несмотря на предпринимаемые Турцией усилия в рамках выполнения российско-турецкого меморандума от 17 сентября, обстановка (остаётся) взрывоопасной: террористы всеми силами пытаются сорвать реализацию мер по размежеванию с так называемыми умеренными силами и созданию демилитаризованной зоны», — заявила Захарова.

По её словам, масштаб осуществляемых ими провокаций в различных регионах Сирии только нарастает. Так, 24 ноября боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили миномётный обстрел жилых кварталов Алеппо снарядами с хлором, в результате чего более 100 человек получили химическое поражение, при этом среди них были и дети.

Министерство иностранных дел Сирии в связи с этим направило письма в адрес генсека ООН, председателя Совбеза ООН, а также генеральному директору ОЗХО. МИД РФ, в свою очередь, в очередной раз призвал мировое сообщество должным образом отреагировать «на эту варварскую атаку».

«Мы давно предупреждали, что террористами готовятся химические провокации, в том числе с участием пресловутых «Белых касок». Но если раньше такая работа велась ими чтобы спровоцировать ведомую США коалицию на массированные удары по правительственным войскам, то теперь цель, как нам это видится, совершенно другая: сорвать выполнение упомянутого российско-турецкого меморандума и расшатать взаимодействие в Астанинском формате», — заключила Захарова.