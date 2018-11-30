Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных вооружений

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Польша получит возможность приобретения у Соединенных Штатов 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму $655 млн. Об этом сообщили во агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA) США.

По сообщению ведомства, входящего в структуру Пентагона, продажу вооружения Варшаве утвердил государственный департамент США. Отмечается, что польские военные в рамках сделки могут получить мобильные ракетные установки (HIMARS) М124, а также другое оборудование на $655 млн.

Читайте также: России предложили при необходимости нанести удар по Польше

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не рассматривает вопрос о размещении на своей территории каких-либо американских ракет в связи с отказом Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте также: Дуда о РСМД: размещение в Польше американских ракет не обсуждалось