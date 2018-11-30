Клинцевич: Россия не будет запрещать въезд для мужчин из Украины

Москва, , 11:20 — REGNUM В Совфеде осудили решение властей Украины запретить въезд на территорию республики мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

«Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Россия принципиально разделяет украинскую власть и украинский народ, который не должен страдать от безумных действий этой власти, отметил сенатор.

Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Ранее в ряде регионов Украины президент республики Петр Порошенко ввел военное положение.

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