Раздел Украины: pro et contra

Андрей Дмитриев, , 11:16 — REGNUM

В предыдущем материале мы разобрали аргументы красных и белых державников против идеи раздела Украины между Россией и другими сопредельными государствами. Обратимся к другой позиции contra, которую можно назвать — сторонники единой пророссийской Украины. Она близка к официально декларируемой Кремлем, на ней построены минские договоренности в логике России и представляют её как правило околовластные деятели и политологи.

Пожалуй, наиболее последовательными на эту тему были выступления общественного деятеля и депутата Государственной Думы от «Единой России» Константина Затулина.

«Это противоречит долгосрочным целям и интересам России, — разъяснял он, почему Кремль не признает Донецкую и Луганскую народные республики, в 2014 году. — В условиях, когда Крым ушёл из состава Украины с 2 миллионами пророссийских избирателей, когда Новороссия откололась, вся остальная Восточная Украина Харьков, Одесса, Запорожье, Николаев, Днепропетровск, Херсон, она всё время проигрывает во внутриполитической конкуренции «ястребам» с запада Украины».

«Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом — как элемент федерации или конфедерации, — продолжает Затулин ту же мысль спустя четыре года тлеющей войны в Донбассе. — И само возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина — это то, на чем сердце должно успокоиться».

Это его интервью вызвало возмущение у патриотических журналистов и блогеров, и депутату пришлось потом долго объяснять, что он не считает жителей народных республик «недостаточно русскими».

Итак, что предлагается. Вернуть тем или иным образом ЛДНР обратно на Украину и обеспечить объединенными голосами избирателей юго-востока приход к власти в Киеве пророссийских сил. Можно помечтать, отчего нет.

На инаугурацию нового президента приезжает Владимир Путин, под звон колоколов Киево-Печерской лавры предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий благословляет обоих, на Крещатике рядом развиваются жовто-блакитные и бело-сине-красные штандарты, по брусчатке вместе маршируют солдаты и матросы братских армий и флотов, народ кричит ура и любо, пока по переулкам восставший из пепла «Беркут» добивает одиночных бандеровцев. Подписан новый договор о дружбе и сотрудничестве, признающий Крым российским в обмен на доступ украинского государства к российскому газовому и нефтяному рынку и получение фиксированной доли от его доходов…

Ну, а если серьезно, вопрос распадается на несколько составляющих.

— Какие силы на Украине могут считаться пророссийскими и имеют шансы взять власть на сегодняшний день?

И Затулин, и другие первым делом обычно упоминают «Оппозиционный блок». Стоит отметить, что эти остатки некогда могущественных регионалов вполне вписались в русофобский контекст современной Украины, вполне официально называя Россию агрессором. Тут наблюдается трогательное единство как с нынешней властью, так и с нациками из какого-нибудь «Азова».

Это уже не говоря о том, что вероятность взятия власти ими равна нулю — при гипотетическом выходе кого-то из этой нехаризматичной публики во второй тур президентских выборов, его бьет любой другой кандидат, сплачивающий публику под лозунгом «москалі йдуть».

Что касается активистов русского движения, выходивших на улицы весной 2014-ого, то они либо находятся в подполье, либо отошли от дел, либо уехали в эмиграцию. Политическая поляна в этом смысле зачищена. И даже вдавление донбасской пасты обратно в свидомый тюбик по минским рецептам не поможет.

— А есть ли к чему возвращаться? Была ли Украина в какой-то период своего существования с 1991-го года пророссийской?

О президентстве Леонида Кравчука и Виктора Ющенко, думается, и говорить нечего. Ну, а Леонид Кучма и совсем в доску «наш» Виктор Янукович побеждали, используя голоса русского электората на выборах, и затем неизменно кидали его. Достаточно вспомнить, что русский язык так и не получил статус государственного, а майдан-2014 начался во многом из-за метаний властей, сперва активно пропагандировавших евроинтеграцию, а заем внезапно сделавших поворот на 180 градусов. Или заигрывания Януковича с националистами вообще и «Свободой» Олега Тягнибока, который взращивался как выгодный конкурент на президентских выборах, в частности. Чем всё закончилось — известно: подпитанный деньгами и пиаром голем вышел на улицы и пожрал своего создателя…

В целом же фантом единой пророссийской Украины выглядит достаточно вредным и опасным, поскольку подразумевает возможность сдачи республик Донбасса, чья независимость далась весьма дорогой ценой. А там глядишь — чем черт не шутит — и Крым можно отдать. Нехай крымчане за олигархов из Оппблока голосуют, «Единой России» и без них накидают.

Альтернативой выглядит ницшеанский рецепт добродетели: «Падающее — подтолкни». А подталкивать Украину к завершению начатого в 2014-ом году процесса падения удобнее вместе с Польшей, Венгрией и другими заинтересованными в его результате соседями.

Читайте ранее в этом сюжете: Раздел Украины: pro et contra