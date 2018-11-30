Пятница, 30 Ноября 2018 года
11:33:10 МСК

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

Политика

Ограничение введено на время действия военного положения в стране

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет
Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР
Закрыто

Киев, 30 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  Пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил президент Украины Пётр Порошенко 30 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

Ограничения не касаются неких «гуманитарных случаев», которые будут чётко прописаны в инструкции.

«Предложил усилить требования к регистрации граждан РФ, особенно в областях, где введено военное положение. Предложения, касательно этого, попросил внести в течение 24 часов на утверждение», — добавил Порошенко.

Напомним, ранее украинские пограничники не пускали граждан РФ на территорию Украины без каких-либо объяснений.

Читайте также: Украина отказалась принимать 85 граждан РФ — погранкомитет Белоруссии

Позже представители фракции Порошенко в парламенте заговорили о возможном запрете, касающемся российских мужчин.

Читайте также: Российским мужчинам могут запретить въезд на Украину — депутат Рады

Напомним, в апреле 2014 года, вскоре после майдана, Украина вводила подобные ограничения. Въезд разрешали только мужчинам с семьями или мужчинам-гражданам РФ, которые имели документы, подтверждающие наличие родственников на Украине, их смерть или тяжёлую болезнь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить