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Косачёв: Трамп признал Крым российским

Политика

Ключ — в аргументации президента США

Москва, 30 ноября 2018, 10:55 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачёв увидел в заявлении президента США Дональда Трампа об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным признание Крыма российской территорией.

Косачёв заострил внимание на том, что Трамп, обосновывая отказ во встрече с президентом России Путиным, сделал очень важное заявление о том, что «учитывая тот факт, что (украинские) корабли и моряки не были возвращены на Украину из России», тот решил, что для всех сторон будет лучше отменить запланированную встречу Аргентине.

«Но, поскольку корабли находятся в Керчи, то есть в Крыму, который Украина, США и их союзники по-прежнему считают украинским, то заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину — ни что иное, как долгожданное признание Крыма российским!» — сделал вывод сенатор в Facebook.

Кроме того, Косачёв увидел в этом «тревожный сигнал для Киева, а не для Москвы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, изучив доклад об инциденте в Керченском проливе.

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Российско-американские отношения
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