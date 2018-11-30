В России стартовал первый чемпионат мира по скалолазанию среди военных

Москва, , 10:50 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, в России стартовал первый чемпионат мира по скалолазанию среди военнослужащих. Спортсменам направил приветствие министр обороны РФ генерала армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны.

В соревнованиях принимают участие 35 военнослужащие из семи стран: Австрии, Словении, Венгрии, Швейцарии, Казахстана, Испании и России. Германия и Саудовская Аравия представлены на турнире в качестве наблюдателей.

По мнению замминистра обороны РФ Николая Панкова, чемпионат по скалолазанию способствуют укреплению военного сотрудничества между государствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые скалолазание было включено в программу вторых Всемирных военных играх 2013 года во Франции. Также скалолазание включено в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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