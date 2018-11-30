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На уральском заводе объяснили задержание политтехнолога Устинова

Политика

Задержан он был по заявлению предприятия

Екатеринбург, 30 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  В Свердловской области появились новые подробности задержания политтехнолога Александра Устинова. Он был задержан по заявлению руководства одного из местных предприятий, пишут местные СМИ.

Речь идёт о машиностроительном заводе заводе «Вентпром», расположенном в городе Артёмовском. На предприятии пояснили журналистам, что руководство обратилось в правоохранительные органы. Основанием для такого шага стали негативные публикации о заводе, факты в которых, как отмечают на заводе, не соответствовали действительности.

После этого Александр Устинов был задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержали его и ещё нескольких человек 29 ноября. Официальных комментариев силовиков пока нет.

С именем политтехнолога связывают несколько сайтов и telegram-каналов, в которых публиковались материалы, зачастую негативного характера, в отношении известных политиков и бизнесменов.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Екатеринбурге задержан известный политтехнолог

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Политические конфликты на Урале
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