На уральском заводе объяснили задержание политтехнолога Устинова

Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области появились новые подробности задержания политтехнолога Александра Устинова. Он был задержан по заявлению руководства одного из местных предприятий, пишут местные СМИ.

Речь идёт о машиностроительном заводе заводе «Вентпром», расположенном в городе Артёмовском. На предприятии пояснили журналистам, что руководство обратилось в правоохранительные органы. Основанием для такого шага стали негативные публикации о заводе, факты в которых, как отмечают на заводе, не соответствовали действительности.

После этого Александр Устинов был задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержали его и ещё нескольких человек 29 ноября. Официальных комментариев силовиков пока нет.

С именем политтехнолога связывают несколько сайтов и telegram-каналов, в которых публиковались материалы, зачастую негативного характера, в отношении известных политиков и бизнесменов.

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