Украинские инициативы находят всё меньше поддержки в ООН — депутат Рады

Киев, , 10:54 — REGNUM Инициативы Украины в ООН получают всё меньше и меньше голосов поддержки, заявила депутат Верховной рады Алёна Шкрум 29 ноября в эфире телеканала «1+1».

"Мы теряем, к сожалению, голоса в ООН. И даже по резолюции по правам человека в Крыму мы за три года потеряли шесть голосов. Было, если я не ошибаюсь, 73 страны «За», а уже в этом году у нас всего 67 голосов за эту резолюцию», — рассказала парламентарий.

Она отметила, что причиной этой ситуации может быть недостаточно жёсткая позиция Украины.

Напомним, в сентябре 2014 года выступление новоизбранного президента Украины Петра Порошенко в Конгрессе США несколько раз вызвало бурные овации.

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За прошедшие годы бесконечные жалобы на «российскую агрессию» и безудержное воровство настолько надоели международному сообществу, что многие выступления украинского президента проходят при пустых залах в присутствии украинской делегации и журналистов.

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Напомним, Крым вошёл в состав РФ в первой половине 2014 года по итогам референдума. Решение о воссоединении с Россией поддержало абсолютное большинство населения полуострова. Причиной референдума стал государственный переворот в Киеве, «уничтоживший» в феврале 2014 года законную власть на Украине.