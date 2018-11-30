Песков: Путин готов встретиться с Трампом на G20

Москва, , 10:37 — REGNUM Несмотря на отказ от встречи на саммите G20 в Аргентине президента США Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путина готов провести с ним переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин по-прежнему готов к «новым контактам со своим американским коллегой». При этом в Кремле выразили сожаление в связи с решением Вашингтона отказаться от двухсторонних переговоров в рамках саммита «Большой двадцатки».

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе», — сказал Песков, добавив, что обсуждение серьёзных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе проходит с 30 ноября по 1 декабря. Встреча президентом США и России на G20 планировалась давно и должна была состояться 1 декабря. Однако из-за инцидента в Керченском проливе с задержанием российскими пограничникам трёх судом ВМС Украины глава Белого дома отказался от полноформатной встречи с Владимиром Путиным. При этом американский лидер отметил, что продуктивный диалог с президентом РФ у него может состояться только после урегулирования российско-украинского конфликта и возвращения украинских кораблей и экипажа на родину.

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