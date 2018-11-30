На саммите G20 Макрон выступит как лидер оппозиции Трампу — El País

Буэнос-Айрес, , 10:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон позиционирует себя как альтернативу. На саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе он попытается выступить в роли международного лидера сторонников глобализации, свободной торговли, либерализма и, прежде всего, борьбы с глобальным потеплением — всего того, что отвергает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет испанская газета El País.

Атмосфера перед двухдневной встречей мировых лидеров была напряженной и усугубилась после заявления Трампа об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

День перед открытием саммита Макрон посвятил культурным встречам, сердечному приветствию президента Аргентины Маурисио Макри и распространению своего послания. Французские президент настаивает на том, что Турция и Саудовская Аравия должны полностью расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к которому, вероятно, причастен участник саммита, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман.

Принц Салман остается запертым в саудовском посольстве, превратившимся в бункер. Макрон, напротив, наслаждается ролью первой скрипки перед саммитом и пожимает руки на улицах. Однако его прибытие вечером 28 ноября не было беззаботным.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти должна была встретить президента Франции у трапа самолета, но была задержана полицией из-за протоколов и соображений безопасности. Макрон, приземлившись, встретился только с сотрудниками в желтых жилетах. Жилетах, которые в настоящее время во Франции превратились в символ протеста против его политики.

Это были первые люди, которых Макрон поприветствовал на аргентинской земле. «Это было ужасно, ошибка в протоколе, но французский президент рассмеялся», — сказала позже Микетти.

На следующий день Эммануэль Макрон с утра отправился в самый известный аргентинский книжный магазин Ateneo Grand Splendid побеседовать об аргентинской литературе, а также встретился с вдовой писателя Хорхе Луиса Борхеса в Международном фонде его имени. Затем Макрон в сопровождении своей супруги направился в президентский дворец для встречи на высшем уровне.

В интервью газете La Nación Макрон объявил о своем намерении использовать саммит G20, чтобы объединить «тех, кто не только хочет сохранить Парижское соглашение [по климату], но и двигаться дальше», и предупредил о риске открытой торговой войны между США и Китаем, которая будет «разрушительной для всех».

«Если мы не получим конкретных соглашений, наши международные встречи станут бесполезными и даже контрпродуктивными», — отметил Макрон. Успех или неудача этого саммита будут решены в последнюю минуту, во время обеда, который президенты США и Китая планируют провести в субботу (1 декабря).

После встречи Макрона и Макри была дана короткая пресс-конференция, в ходе которой президент Аргентины подчеркнул необходимость достижения соглашения о свободной торговле между южноамериканским союзом МЕРКОСУР и Европейским союзом. Переговоры о нем ведутся без особого успеха уже два десятилетия.

Эммануэль Макрон заявил, что это пока невозможно в связи с политическими изменениями в Бразилии: в январе к власти придет избранный президент Жаир Болсонару, политика которого близка к политике Трампа.

Макрон отметил, что у него самого «легкие отношения с Трампом, с согласиями и разногласиями».

«Я не могу попросить моих предпринимателей и моих работников принести жертвы во имя энергетического перехода и борьбы с изменением климата, и в то же время подписывать торговые соглашения со странами, которые не намерены прикладывать ни малейших усилий в этой области», — сказал французский лидер. Это то, что Макрон называет «сочетанием проблем конца света с проблемами конца месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, первый день двухдневного саммита «большой двадцатки» пропустит канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкая делегация задержалась в пути из-за экстренной посадки самолета в Кёльне по причине поломки системы связи с землей.