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Узбекистан и Белоруссия будут сотрудничать в области мирного атома

Политика

Делегация Узбекистана посетила площадку строительства атомной электростанции «Белорусская АЭС»

Ташкент, 30 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Делегация Узбекистана во главе с Генеральным директором агентства «Узатом» Журабеком Мирзамахмудовым ознакомилась с белорусским опытом в сфере атомной энергетики, говорится в поступившем в ИА RENUM сообщении агентства «Узатом».

«Белорусская сторона ознакомила представителей Агентства «Узатом с наработанным опытом по вопросам сооружения станции, научного сопровождения национальной ядерной энергетической программы, участия в строительстве входящих в систему министерства организаций и другими вопросами», говорится в сообщении.

В рамках встречи состоялся обмен подписанными экземплярами Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Беларусь и Агентством по развитию атомной энергетики при правительстве Узбекистана по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.

«В программу визита вошло посещение площадки строительства атомной электростанции и встреча с руководством государственного предприятия «Белорусская АЭС», сообщает «Узатом».

Ка сообщало ИА REGNUM 19 октября в Ташкенте состоялась торжественная церемония старта проекта строительства первой АЭС в Республике Узбекистан. Проект строительства АЭС предполагает возведение 2 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий.

Церемония проходила в режиме телемоста между Ташкентом, где старт проекту дали президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Атомная энергетика
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