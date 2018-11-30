Узбекистан и Белоруссия будут сотрудничать в области мирного атома

Ташкент, , 10:28 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с Генеральным директором агентства «Узатом» Журабеком Мирзамахмудовым ознакомилась с белорусским опытом в сфере атомной энергетики, говорится в поступившем в ИА RENUM сообщении агентства «Узатом».

«Белорусская сторона ознакомила представителей Агентства «Узатом с наработанным опытом по вопросам сооружения станции, научного сопровождения национальной ядерной энергетической программы, участия в строительстве входящих в систему министерства организаций и другими вопросами», говорится в сообщении.

В рамках встречи состоялся обмен подписанными экземплярами Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Беларусь и Агентством по развитию атомной энергетики при правительстве Узбекистана по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.

«В программу визита вошло посещение площадки строительства атомной электростанции и встреча с руководством государственного предприятия «Белорусская АЭС», сообщает «Узатом».

Ка сообщало ИА REGNUM 19 октября в Ташкенте состоялась торжественная церемония старта проекта строительства первой АЭС в Республике Узбекистан. Проект строительства АЭС предполагает возведение 2 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий.

Церемония проходила в режиме телемоста между Ташкентом, где старт проекту дали президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Российской Федерации Владимир Путин.