Львовский горсовет потребовал разорвать дипломатические отношения с Россией

Львов, Украина, , 10:21 — REGNUM Депутаты Львовского горсовета обратились в МИД Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщило 29 ноября издание Zaxid.net.

Они также потребовали закрыть российское консульство во Львове.

«Наша страна должна также ответить на системную гибридную войну, которую Российская Федерация проводит против нас», — сказано в обращении, которое поддержали 35 из 64 депутатов.

Напомним, после украинской провокации в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, во Львове подожгли два отделения российских банков.

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Львов стал первым городом на Украине, где была официально запрещена русская культура.

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