Президент Южной Кореи попросил премьера Чехии помочь с тендером на АЭС

Сеул, , 17:03 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обратился к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу с просьбой оказать помощь южнокорейским предприятиям в тендере на постройку атомной электростанции. Соответствующее заявление президент Мун сделал во время официального визита по пути на саммит «большой двадцатки», который пройдёт в Аргентине, сообщает южнокорейский новостной портал KBS. Заявку на участие в тендере ранее подала госкомпания Korea Hydro and Nuclear Power Co (KHNP) после того, как правительство Чехии объявило о намерении отказаться от производства электроэнергии на угольных электростанциях и перейти на генерацию на АЭС. На данный момент в Чехии работают 6 энергоблоков, вырабатывающих 40% всей электроэнергии в стране. Новую АЭС планируется разместить рядом с уже существующей «Темелин». Стоимость и детали контракта будут определены к концу года. Южная Корея имеет большой опыт и развитые технологии, необходимые для строительства подобных объектов. В данный момент она строит АЭС в ОАЭ и ведутся переговоры о сооружении станции в Великобритании. В тендере также участвуют компании из России, США и Китая.