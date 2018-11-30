Сотрудник Сената Франции арестован по подозрению в шпионаже на КНДР

Пхеньян, , 13:02 — REGNUM Высокопоставленный французский чиновник, работающий в аппарате верхней палаты парламента был арестован 29 ноября по подозрению в ведении разведывательной деятельности в интересах Северной Кореи. В данный момент Главное управление по внутренней безопасности Франции допрашивает Бенуа Кеннеди и ведёт обыск в его кабинете, квартире и доме родителей, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Детали дела не разглашаются, однако известно, что Бенуа Кеннеди мог работать на разведку КНДР по меньшей мере несколько месяцев. Он попал под подозрение органов безопасности ещё в марте — тогда за ним было установлено наблюдение. Перед его арестом был проведён тайный обыск рабочего кабинета, после которого правоохранители получили ордер на арест чиновника.

Бенуа Кеннеди после окончания университета был председателем просеверокорейской Ассоциации дружбы Франции и КНДР и написал две книги об этой стране. Кроме того, осенью он возглавил комитет по подготовке к участию в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия основания КНДР.