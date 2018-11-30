Сейсмологи подтвердили уничтожение ядерного полигона в Северной Корее

Пхеньян, , 10:24 — REGNUM Северокорейский ядерный полигон Пхунгери действительно был уничтожен в результате мощнейшего подземного взрыва, который исключает возможность его восстановления и повторного использования. К такому выводу пришел коллектив учёных-сейсмологов, чья статья опубликована в научном журнале Seismological Research Letters, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Учёные изучили ударную волну от взрыва на полигоне, который был произведён в сентябре в рамках процесса денуклеаризации, о котором договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп 12 июня на саммите в Сингапуре. По расчетам исследователей, на месте взрыва образовалась воронка диаметров 80 метров, и вся критическая инфраструктура была окончательно уничтожена. Взрыв был настолько мощным, что ученые зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера.

Об уничтожении полигона руководство КНДР сообщало ещё в мае и даже пригласило иностранных журналистов. Однако до сих пор иностранные инспекторы не смогли приехать и подтвердить заявления властей Северной Кореи.