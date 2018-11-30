Госсекретарь США Помпео «очень надеется» на продолжение переговоров с КНДР

Пхеньян, , 13:13 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «очень надеется» на продолжение переговоров с Северной Кореей. На данный момент стороны не проводят встреч на высоком уровне из-за серьезных разногласий.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Майкл Помпео сделал такое заявление на слушаниях в Сенате 28 ноября. Переговоры с помощником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем были запланированы ещё на 8 ноября: однако в последний момент встреча была перенесена или даже вовсе отменена. Руководство КНДР раздражено отсутствием даже символических уступок со стороны США и их непримиримой позицией; зачастую с обеих сторон звучат сомнения в целесообразности дальнейших переговоров. Однако слова Майкла Помпео означают, что США намерены продолжать контакты.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт сообщила, что сейчас стороны обмениваются информацией на рабочем уровне; со стороны США руководит этой деятельностью спецпредставитель Стивен Бигэн.

В 2018 году Майкл Помпео посещал Пхеньян уже 4 раза, а лидеры Северной Кореи и США лично встречались в Сингапуре 12 июня. Следующий саммит запланирован на начало 2019 года.