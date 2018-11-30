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Завершение ядерной программы позволило КНДР сфокусироваться на экономике

Политика

Соответствующее заявление распространяют северокорейские СМИ

Пхеньян, 30 ноября 2018, 12:34 — REGNUM  Благодаря завершению разработки ядерного оружия и средств его доставки, правительство Северной Кореи получило возможность направить все освободившиеся ресурсы на обеспечение экономического роста. Такой точки зрения придерживаются основные СМИ КНДР, выпустившие материалы к годовщине прекращения ракетно-ядерных испытаний, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

29 ноября 2017 года после успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» было опубликовано заявление властей КНДР об обретении статуса стратегической ядерной державы. С тех пор Северная Корея заморозила любые испытания и провела несколько раундов переговоров о ядерном разоружении, в том числе и на высшем уровне — состоялись встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Заморозка испытаний преподносится гражданам КНДР не как уступка, а как мудрое решение в интересах обеспечения благополучия народа.

Однако на данный момент все международные санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР сохраняются, что оказывает крайне негативное влияние на экономику страны. Они будут сняты после полного уничтожения ядерного оружия и инфраструктуры.

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Зарубежная хроника
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