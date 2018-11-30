Глава ЦИК Бангладеш: у нас нет средств для контроля за расходами кандидатов

Дакка, , 10:44 — REGNUM Секретарь центральной избирательной комиссии Бангладеш Хелал Уддин Ахмед сообщил, что в распоряжении ЦИК не имеется каких-либо средств, позволяющих контролировать расходы кандидатов на предвыборную кампанию. По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка трибьюн», меры в отношение нарушителей избирательного законодательства страны могут быть приняты лишь ретроспективно, то есть спустя некоторое время после непосредственного нарушения существующей процедуры ведения агитационной кампании.

Хелал Уддин Ахмед подчеркнул, что кандидат на всеобщих парламентских выборах имеет право потратить до 29,7 тысяч долларов на ведение предвыборной кампании в одном избирательном округе. При этом сумма потраченных средств в расчете на одного избирателя, проживающего в округе, не должна превышать 0,12 долларов. Хафиз Уддин Хан, в прошлом советник переходного правительства, заявил, что данная система ограничения расходов кандидатов не работает, так как в ней не предусмотрены какие-либо методы проверки реальных затрат на предвыборную кампанию или санкции в отношение нарушителей.

Всеобщие парламентские выборы в Бангладеш состоятся 30 декабря 2018 года несмотря на протесты оппозиционной коалиции «Единый национальный фронт» и требования перенести голосование на более поздний срок.