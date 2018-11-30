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Лидер индийской оппозиции: премьер Моди нарушил все предвыборные обещания

Политика

Председатель «Индийского национального конгресса» Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии в непотизме

Лидер индийской оппозиции: премьер Моди нарушил все предвыборные обещания
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нарендра Моди

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 21:42 — REGNUM  Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в нарушении всех предвыборных обещаний. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», 29 ноября на митинге в штате Телангана глава ИНК заявил, что лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) не смог стать «честным премьер-министром».

Рахул Ганди в очередной раз выдвинул против Нарендры Моди обвинения в непотизме и покровительстве интересам индийского крупного бизнеса. Он заявил, что раз премьер-министр простил 15 крупнейшим предпринимателям страны долг на сумму 49,5 млрд долларов, то Нарендра Моди обязан также простить все долги простым крестьянам.

В настоящее время основные политические силы Индии ведут активные предвыборные кампании в штатах Телангана и Раджастхан. Выборы в законодательное собрание Теланганы пройдут 7 декабря 2018 года.

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Зарубежная хроника
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