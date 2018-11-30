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Выборы в Грузии и еврейский вопрос

Политика

Длинная рука Тель-Авива дотянулась до Тбилиси

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Выборы в Грузии и еврейский вопрос
Maor X
Флаги Израиля и Грузии

Авигдор Эскин, 30 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  

Президентские выборы в Грузии ещё не завершились. Проигравшая с разрывом в девятнадцать процентов оппозиция отказалась признать результаты голосования во втором туре. Её бегствующий наставник, гражданин Украины Михаил Саакашвили, призвал своих сторонников к массовым уличным протестам.

В ближайшее воскресенье «националы» грозятся вывести на улицы Тбилиси сотни тысяч недовольных. Они потребуют отмены результатов президентских выборов и немедленного объявления досрочных выборов в парламент. Только по истечении нескольких дней можно будет делать окончательные выводы о том, что происходило в Сакартвело в минувшие пару месяцев.

С немалой долей риска быть обвинёнными в поспешности, мы попытаемся выявить некоторые значимые общественные тенденции, просветившиеся в ходе последнего политического противостояния в Грузии. Осторожные замечания из среды НАТО и Евросоюза о существенных неполадках в ходе голосования открыто указывают на возможность ещё более леденящего замораживания процесса вхождения Тбилиси в эти структуры. Это может быть одним из результатов обсуждаемых последних политических баталий.

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Замёрзшая капля воды
Thegreenj
Замёрзшая капля воды

Справедливости ради надо отметить, что вышеупомянутые неполадки не умаляют того факта, что в Грузии по сей день существуют возможности смены власти и государственной идеологии посредством законных демократических выборов. Там также продолжают функционировать в высокой степени конкурентные СМИ различной политической направленности. Можно смело сказать, что победа де факто «Единого национального движения» в первом туре и его поражение во втором отражают настрой избирателя. При том, что нельзя исключать в ближайшее время разоблачений «вбросов» и использования «административного ресурса». Однако предполагаемые масштабы нарушений не меняют тех общих тенденций, которые мы там наблюдали.

Как уже подробно разбиралось, первый тур был вотумом недоверия правящей партии «Грузинская мечта» и её «насамомделяшнему» лидеру Бидзины Иванишвили. Формально первым лицом в Грузии является её премьер-министр. В ходе недавнего посещения Тбилиси я обращался к случайным встречным с вопросом, как зовут главу их государства. Ни один человек не смог назвать его имени. Если кто усомнится в этом, пусть проведёт свой опрос среди прохожих в Тбилиси или в любом другом городе Грузии. Там все знают имена Саакашвили, Иванишвили и Бурджанадзе. А вот личность премьера настолько не вызывает интереса, что его имя и фамилия не отпечатались вовсе в сознании людей.

Это уникальный феномен, не имеющий аналога в других странах. Люди настолько убеждены в единоличном принятии всех важных решений миллиардером Бидзиной Иванишвили, что не загружают в клетки мозга никакой информации о премьере.

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Бидзина Иванишвили
milkybarkid78
Бидзина Иванишвили

Неудивительно, что поглощение государственного аппарата выходцем из глухой грузинской провинции, разбогатевшим в Москве по правилам и законам девяностых, привело людей к усталости и разочарованию. Иванишвили не принёс Грузии никакого непоправимого вреда, но и изнуряющий бесцветностью период его правления не мог не привести к полыханию горячего кавказского желания «поменять». Это мы видели в первом туре.

Однако когда люди пошли голосовать во втором туре, то наряду с разочарованием властью Иванишвили всплыли недобрые воспоминания о последнем периоде правления Михаила Саакашвили. Его призрак сыграл против его кандидата Григола Вашадзе. Проголосовав против Иванишвили в первом туре, многие пошли голосовать против Саакашвили во втором.

И тут на самом деле сыграл определенную роль безответный еврейский вопрос. Это не шутка: мы узрели простёртую и достигающую Грузии длань Тель-Авива.

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Длинная рука
allybeag
Длинная рука

Необрезанный язык бывшего гражданина Грузии Саакашвили был причиной причиной скандала, когда он выбрал для удара единственного еврейского депутата парламента Шоту Шалелашвили. Он не просто обвинил его в коррупционных связях с Иванишвили, но обозвал российским еврейским мошенником. Саакашвили припомнил Шалелашвили годы пребывания в израильской тюрьме по обвинению в контрабанде, а также и нахождение нынче сына депутата под судом в США по обвинению в одной из крупнейших хакерских атак на банки. Пытаясь представить Шалелашвили уголовником, Саакашвили особо выделил еврейское происхождение депутата. Это задело и насторожило уже тогда немало людей. Депутат парламента Шалелашвили обвинил тогда Саакашвили в клевете и сообщил, что намерен защищать честь и достоинство через суд.

Дело это уже начало забываться не только по причине его банальности, но и в силу очевидной малозначимости еврейской темы в Грузии сегодня. Евреи насчитывают там менее десяти тысяч и не располагают никаким заметным влиянием.

И тут Саакашвили запустил новую словесную бомбу. Оставалось менее двух недель до голосования, и тут гражданин Украины обрушился с нападками на израильского политтехнолога Моше Клугхафта, консультировавшего в ходе выборов Саломе Зурабишвили. Он обозвал его «еврейским мошенником». Надо сказать, что в былые времена Саакашвили не был замечен в амплуа юдофоба. Трудно сказать, зачем он швырнул в общественное пространство две вонючие гранаты. Так или иначе, прямые оскорбления подействовали стимулирующе на израильского политтехнолога.

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Полосатый скунс
Kevin Bowman
Полосатый скунс

Отметим, что Клугхафт — это ушлый и креативный предвыборных дел мастер, прославившийся в Израиле и неплохо поработавший в Европе. Всем мифам вопреки, удача не всегда состранствовала ему. Но есть примеры проведённых им успешных кампаний, которые он строил на агрессивном отстаивании собственной повестки дня и агрессивно-разоблачительной тактике по отношению к противнику.

Такого рода подход не всегда срабатывает. Бытовало мнение, что «Грузинской мечте» и её кандидату Саломе Зурабишвили выгоднее было бы убаюкивать избирателя и снижать накал страстей, полагаясь на финансовые потоки и «административный ресурс».

Клугхафт настоял на агрессивной лобовой тактике. На улицах появились плакаты с изображением Саакашвили и запятнавших себя насильственными методами его приближенных, купающихся в сауне с кровью. И так изо дня в день: все жестче и все больнее.

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Михаил Саакашвили
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Нелепое обращение бывшего президента к еврейской тематике подстегнуло Клугхафта. И понеслись кони слабой дотоле кампании Зурабишвили.

Выяснилось, что пробуждение инстинкта протеста против Саакашвили оказалось не хилее желания сказать Иванишвили в лицо: «Как же ты нам надоел…» И это было сделано в первом туре. Во втором же люди припомнили все недоброе Саакашвили. Агрессивная тактика Клугхафта полностью оправдала себя.

Так получилось, что бывший президент Саакашвили прямо и косвенно поспособствовал поражению своего друга и ставленника Григола Вашадзе. Выходит, что и тут рука Тель-Авива…

Отказываясь предугадывать ход событий в ближайшие дни, можно смело указать на крушению авторитета обеих главных политических сил Грузии. Это бессомненно открывает путь альтернативным силам. На сегодняшний день этой силой может оказаться Нино Бурджанадзе. А может всплыть и другая фигура наподобие Пашиняна. Многое будет зависеть от решимости и пассионарности Бурджанадзе и её соратников.

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Нино Бурджанадзе
Иллюстрация: Dod.gov
Нино Бурджанадзе

С рукой Тель-Авива и без оной руки Грузию ждут перемены. Первым окажется тот, кто порадует сограждан позитивной и реальной программой наряду с безжалостной критикой оппонентов. Тот, кто способен доказать свои возможности творить что-то благое на деле.

regnum author Авигдор Эскин
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Выборы президента Грузии
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