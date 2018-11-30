Выборы в Грузии и еврейский вопрос

Авигдор Эскин, , 10:03 — REGNUM

Президентские выборы в Грузии ещё не завершились. Проигравшая с разрывом в девятнадцать процентов оппозиция отказалась признать результаты голосования во втором туре. Её бегствующий наставник, гражданин Украины Михаил Саакашвили, призвал своих сторонников к массовым уличным протестам.

В ближайшее воскресенье «националы» грозятся вывести на улицы Тбилиси сотни тысяч недовольных. Они потребуют отмены результатов президентских выборов и немедленного объявления досрочных выборов в парламент. Только по истечении нескольких дней можно будет делать окончательные выводы о том, что происходило в Сакартвело в минувшие пару месяцев.

С немалой долей риска быть обвинёнными в поспешности, мы попытаемся выявить некоторые значимые общественные тенденции, просветившиеся в ходе последнего политического противостояния в Грузии. Осторожные замечания из среды НАТО и Евросоюза о существенных неполадках в ходе голосования открыто указывают на возможность ещё более леденящего замораживания процесса вхождения Тбилиси в эти структуры. Это может быть одним из результатов обсуждаемых последних политических баталий.

Справедливости ради надо отметить, что вышеупомянутые неполадки не умаляют того факта, что в Грузии по сей день существуют возможности смены власти и государственной идеологии посредством законных демократических выборов. Там также продолжают функционировать в высокой степени конкурентные СМИ различной политической направленности. Можно смело сказать, что победа де факто «Единого национального движения» в первом туре и его поражение во втором отражают настрой избирателя. При том, что нельзя исключать в ближайшее время разоблачений «вбросов» и использования «административного ресурса». Однако предполагаемые масштабы нарушений не меняют тех общих тенденций, которые мы там наблюдали.

Как уже подробно разбиралось, первый тур был вотумом недоверия правящей партии «Грузинская мечта» и её «насамомделяшнему» лидеру Бидзины Иванишвили. Формально первым лицом в Грузии является её премьер-министр. В ходе недавнего посещения Тбилиси я обращался к случайным встречным с вопросом, как зовут главу их государства. Ни один человек не смог назвать его имени. Если кто усомнится в этом, пусть проведёт свой опрос среди прохожих в Тбилиси или в любом другом городе Грузии. Там все знают имена Саакашвили, Иванишвили и Бурджанадзе. А вот личность премьера настолько не вызывает интереса, что его имя и фамилия не отпечатались вовсе в сознании людей.

Это уникальный феномен, не имеющий аналога в других странах. Люди настолько убеждены в единоличном принятии всех важных решений миллиардером Бидзиной Иванишвили, что не загружают в клетки мозга никакой информации о премьере.

Неудивительно, что поглощение государственного аппарата выходцем из глухой грузинской провинции, разбогатевшим в Москве по правилам и законам девяностых, привело людей к усталости и разочарованию. Иванишвили не принёс Грузии никакого непоправимого вреда, но и изнуряющий бесцветностью период его правления не мог не привести к полыханию горячего кавказского желания «поменять». Это мы видели в первом туре.

Однако когда люди пошли голосовать во втором туре, то наряду с разочарованием властью Иванишвили всплыли недобрые воспоминания о последнем периоде правления Михаила Саакашвили. Его призрак сыграл против его кандидата Григола Вашадзе. Проголосовав против Иванишвили в первом туре, многие пошли голосовать против Саакашвили во втором.

И тут на самом деле сыграл определенную роль безответный еврейский вопрос. Это не шутка: мы узрели простёртую и достигающую Грузии длань Тель-Авива.

Необрезанный язык бывшего гражданина Грузии Саакашвили был причиной причиной скандала, когда он выбрал для удара единственного еврейского депутата парламента Шоту Шалелашвили. Он не просто обвинил его в коррупционных связях с Иванишвили, но обозвал российским еврейским мошенником. Саакашвили припомнил Шалелашвили годы пребывания в израильской тюрьме по обвинению в контрабанде, а также и нахождение нынче сына депутата под судом в США по обвинению в одной из крупнейших хакерских атак на банки. Пытаясь представить Шалелашвили уголовником, Саакашвили особо выделил еврейское происхождение депутата. Это задело и насторожило уже тогда немало людей. Депутат парламента Шалелашвили обвинил тогда Саакашвили в клевете и сообщил, что намерен защищать честь и достоинство через суд.

Дело это уже начало забываться не только по причине его банальности, но и в силу очевидной малозначимости еврейской темы в Грузии сегодня. Евреи насчитывают там менее десяти тысяч и не располагают никаким заметным влиянием.

И тут Саакашвили запустил новую словесную бомбу. Оставалось менее двух недель до голосования, и тут гражданин Украины обрушился с нападками на израильского политтехнолога Моше Клугхафта, консультировавшего в ходе выборов Саломе Зурабишвили. Он обозвал его «еврейским мошенником». Надо сказать, что в былые времена Саакашвили не был замечен в амплуа юдофоба. Трудно сказать, зачем он швырнул в общественное пространство две вонючие гранаты. Так или иначе, прямые оскорбления подействовали стимулирующе на израильского политтехнолога.

Отметим, что Клугхафт — это ушлый и креативный предвыборных дел мастер, прославившийся в Израиле и неплохо поработавший в Европе. Всем мифам вопреки, удача не всегда состранствовала ему. Но есть примеры проведённых им успешных кампаний, которые он строил на агрессивном отстаивании собственной повестки дня и агрессивно-разоблачительной тактике по отношению к противнику.

Такого рода подход не всегда срабатывает. Бытовало мнение, что «Грузинской мечте» и её кандидату Саломе Зурабишвили выгоднее было бы убаюкивать избирателя и снижать накал страстей, полагаясь на финансовые потоки и «административный ресурс».

Клугхафт настоял на агрессивной лобовой тактике. На улицах появились плакаты с изображением Саакашвили и запятнавших себя насильственными методами его приближенных, купающихся в сауне с кровью. И так изо дня в день: все жестче и все больнее.

Нелепое обращение бывшего президента к еврейской тематике подстегнуло Клугхафта. И понеслись кони слабой дотоле кампании Зурабишвили.

Выяснилось, что пробуждение инстинкта протеста против Саакашвили оказалось не хилее желания сказать Иванишвили в лицо: «Как же ты нам надоел…» И это было сделано в первом туре. Во втором же люди припомнили все недоброе Саакашвили. Агрессивная тактика Клугхафта полностью оправдала себя.

Так получилось, что бывший президент Саакашвили прямо и косвенно поспособствовал поражению своего друга и ставленника Григола Вашадзе. Выходит, что и тут рука Тель-Авива…

Отказываясь предугадывать ход событий в ближайшие дни, можно смело указать на крушению авторитета обеих главных политических сил Грузии. Это бессомненно открывает путь альтернативным силам. На сегодняшний день этой силой может оказаться Нино Бурджанадзе. А может всплыть и другая фигура наподобие Пашиняна. Многое будет зависеть от решимости и пассионарности Бурджанадзе и её соратников.

С рукой Тель-Авива и без оной руки Грузию ждут перемены. Первым окажется тот, кто порадует сограждан позитивной и реальной программой наряду с безжалостной критикой оппонентов. Тот, кто способен доказать свои возможности творить что-то благое на деле.