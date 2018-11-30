Пятница, 30 Ноября 2018 года
11:36:24 МСК

Индия и Китай проведут совместные военные учения

Политика

Вооруженные формирования двух стран совместно отработают планирование и осуществление антитеррористических операций

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Индия и Китай проведут седьмые совместные военные учения в китайском городе Чэнду. По сообщению индийского новостного издания «Ракшак ньюз», учения начнутся 10 декабря и продлятся две недели.

Известно, что основной целью совместных военных учений под названием «Рука об руку» («Hand in hand») станет отработка совместных действий по планированию и осуществлению антитеррористических операций. Совместные учения Индии и Китая направлены на поддержание мира и стабильности в регионе, укрепления доверия и сотрудничества между странами.

Совместные индийско-китайские военные учения должны были пройти в 2017 году, однако были отменены из-за вооруженного противостояния двух стран в районе плато Доклам на границе с Бутаном.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить