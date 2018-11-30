Индия и Китай проведут совместные военные учения

Нью-Дели, , 10:28 — REGNUM Индия и Китай проведут седьмые совместные военные учения в китайском городе Чэнду. По сообщению индийского новостного издания «Ракшак ньюз», учения начнутся 10 декабря и продлятся две недели.

Известно, что основной целью совместных военных учений под названием «Рука об руку» («Hand in hand») станет отработка совместных действий по планированию и осуществлению антитеррористических операций. Совместные учения Индии и Китая направлены на поддержание мира и стабильности в регионе, укрепления доверия и сотрудничества между странами.

Совместные индийско-китайские военные учения должны были пройти в 2017 году, однако были отменены из-за вооруженного противостояния двух стран в районе плато Доклам на границе с Бутаном.