МИД Индии: мы вступим в переговоры с Пакистаном после прекращения терактов

Нью-Дели, , 17:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что прекращение трансграничной террористической деятельности с территории Пакистана является непременным условием для начала индо-пакистанского диалога. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», глава внешнеполитического ведомства Индии сделала соответствующее заявление на митинге в Хайдерабаде 28 ноября в рамках предвыборной кампании «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в штате Телангана.

Сушма Сварадж также отметила, что инициатива правительства Пакистана по созданию Картарпурского коридора не может расцениваться в качестве приглашения сесть за стол переговоров. Министр иностранных дел Индии подчеркнула, что «терроризм и диалог не могут идти рука об руку». По ее словам, именно это стало причиной отклонения правительством во главе с БДП приглашения, направленного премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, принять участие в саммите Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) в 2019 году.

Ранее Индия и Пакистан достигли согласия по вопросу о строительстве индо-пакистанского Картарпурского коридора. Данный инфраструктурный проект позволит сикхам-паломникам из Индии и Пакистана посетить сикхские святыни по обе стороны границы.