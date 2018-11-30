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МИД Индии: мы вступим в переговоры с Пакистаном после прекращения терактов

Политика

Министр иностранных дел Индии подчеркнула, что «терроризм и диалог не могут идти рука об руку»

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 17:39 — REGNUM  Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что прекращение трансграничной террористической деятельности с территории Пакистана является непременным условием для начала индо-пакистанского диалога. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», глава внешнеполитического ведомства Индии сделала соответствующее заявление на митинге в Хайдерабаде 28 ноября в рамках предвыборной кампании «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в штате Телангана.

Сушма Сварадж также отметила, что инициатива правительства Пакистана по созданию Картарпурского коридора не может расцениваться в качестве приглашения сесть за стол переговоров. Министр иностранных дел Индии подчеркнула, что «терроризм и диалог не могут идти рука об руку». По ее словам, именно это стало причиной отклонения правительством во главе с БДП приглашения, направленного премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, принять участие в саммите Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) в 2019 году.

Ранее Индия и Пакистан достигли согласия по вопросу о строительстве индо-пакистанского Картарпурского коридора. Данный инфраструктурный проект позволит сикхам-паломникам из Индии и Пакистана посетить сикхские святыни по обе стороны границы.

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Зарубежная хроника
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