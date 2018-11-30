Индия назвала попытку Пакистана пригласить Моди на саммит СААРК уловкой

Нью-Дели, , 19:28 — REGNUM Индия отклонила приглашение на саммит Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), которое было направлено правительством Пакистана премьер-министру Индии Нарендре Моди. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Индии сообщило индийское новостное издание «Бхаскар».

МИД Индии также сообщил, что указанное приглашение является «уловкой» политического руководства Пакистана в надежде заработать политические очки. Согласно учредительным документам организации, приглашения на встречу глав государств-членов СААРК могут быть отправлены лишь после того, как конкретная дата проведения саммита получила единодушное одобрение всех стран-участниц интеграционной группировки. Как заявило внешнеполитическое руководство Индии, решение о проведении подобной встречи принято не было.

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) является южно-азиатской интеграционной группой, в состав которой входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. 19-ый саммит СААРК должен быть состояться в Пакистане в 2016 году, однако из-за противодействия Индии решение о проведении встречи на высшем уровне так и не было принято.