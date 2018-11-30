Министр индийского Панджаба выступил с критикой Нарендры Моди в Пакистане

Нью-Дели, , 10:38 — REGNUM Министр местного самоуправления, туризма, культурных связей и по делам музеев индийского штата Панджаб, а также бывший игрок в крикет Навджот Сингх Сиддху прибыл в Пакистан для участия в церемонии начала строительства пакистанской части Картарпурского коридора. Об этом сообщило индийское новостной издание «Прабхат кхабар».

Отвечая на вопросы журналистов, Навджот Сингх Сиддху выразил надежду на то, что Картарпурский коридор устранит враждебность между Индией и Пакистаном, а также станет основой мира и согласия в отношениях двух стран. Панджабский политик также прокомментировал фотографии, на которых он был запечатлён обнимающимся с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой. Навджот Сингх Сиддху заявил, что не видит в своём поступке ничего предосудительного. Бывший игрок в крикет сказал: «Мы оба панджабцы, а для панджабцев нормально обниматься при встрече».

В этой связи Навджот Сингх Сиддху также ответил на обвинения в пропакистанских симпатиях со стороны правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП). Он сделал выпад в сторону правительства во главе с Нарендрой Моди, заявив, что поездки Навджота Сингха Сиддху в Пакистан не являются сделкой «Рафаль». Скандально известный договор о покупке французских многоцелевых истребителей «Рафаль» ударил по репутации БДП и дал основание подозревать правительство Индии в покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан дал старт строительству пакистанской части Картарпурского коридора 28 ноября. Данный проект позволит паломникам-сикхам посетить сикхские святыни по обе стороны индо-пакистанской границы.