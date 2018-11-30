Новая программа здравоохранения Индии помогла 300 000 больным за 1,5 месяца

Нью-Дели, , 12:39 — REGNUM Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что за прошедшие полтора месяца в рамках программы «Долголетие Индии» («Аюшман Бхарат») медицинская помощь была оказана примерно 300 тысячам граждан Индии. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», индийский политик выступил с соответствующим заявлением на презентации книги «Создавая новую Индию: какие перемены принесло правительство во главе с Нарендрой Моди».

Отвечая на вопросы журналистов, Арун Джейтли подчеркнул, что правящая коалиция «Национальный демократический альянс» (НДА) принимает необходимые меры по ликвидацию бедности. Одним из наиболее важных шагов в данном направлении является создание инклюзивной системы здравоохранения. По мнению министра финансов, программа «Аюшман Бхарат» позволит обеспечить достойный уровень жизни в сельских районах страны, без чего невозможно дальнейшее увеличение темпов экономического роста Индии.

Ранее, 23 сентября 2018 года, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт крупнейшей в мире национальной программе здравоохранения «Аюшман Бхарат». Данная инициатива позволит предоставить медицинскую помощь более 100 миллионам индийских семей преимущественно из сельских районов. Сообщается, что медицинское страхование покрывает обширный список из 1300 заболеваний.