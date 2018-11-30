Хуситы посетят мирные переговоры в Швеции, если им обеспечат безопасность

Сана, , 10:47 — REGNUM 29 ноября хуситы, военизированная группировка шитов-зейдитов в Йемене, заявила о своем намерении посетить раунд мирных переговоров в Швеции только в том случае, если им будет обеспечена полная безопасность. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, переговоры пройдут в начале декабря.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции главы Высшего революционного комитета хуситов Мухаммада Али Аль-Хуси.

Ожидается, что делегация хуситов прибудет в Швецию 3 декабря, а представители официального правительства Йемена — немногим позже.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал предстоящие мирные переговоры «ключевым моментом в разрешении йеменского конфликта».

С 2015 года в Йемене идет Гражданская война между хуситами, контролирующими столицу страны и стратегически важный порт Ходейда, и официальным правительством Йемена.