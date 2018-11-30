Индонезию призвали последовательно «бороться» за независимость Палестины

Джакарта, , 10:01 — REGNUM Председатель Партии единства и развития Индонезии Арвани Томафи заявил, что празднование международного дня солидарности с Палестиной, состоявшееся 29 ноября в Индонезии, стало напоминанием о том, что Индонезия должна последовательно бороться за независимость палестинского народа, сообщает Antaranews.

«Празднование дня солидарности с палестинским обществом, состоявшегося 29 ноября, напомнило индонезийскому народу о мандате Конституции 1945 года и политической приверженности Индонезии палестинской независимости», — отметил глава партии.

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По его словам, Индонезия должна оставаться твердой и прилагать усилия, направленные на поддержание мира и независимости Палестины.

Арвани Томафи призвал правительство Индонезии всегда высказывать свое мнение и отстаивать внешнюю политики государства на международном уровне.

Кроме того, глава индонезийской партии считает, что Индонезия должна полностью поддерживать резолюцию ООН №181 от 29 ноября 1947 года о создании двух независимых государств Израиля и Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заморозило подписание соглашения о свободной торговле с Австралией из-за намерения последней перенести посольство Австралии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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