Губернатор Ленобласти подал в суд на лукавых муниципальных чиновников

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 09:54 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в Тосненский городской суд с исковым требованием о прекращении полномочий муниципального чиновника и двоих муниципальных депутатов, которые не прошли проверку на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Проверка в отношении главы Тельмановского сельского поселения Георгия Сакулина и депутатов МО Тельмановское сельское поселение Александра Сапрыкина и Татьяны Щвец была проведена управлением профилактики коррупционных правонарушений аппарата губернатора Ленобласти по обращению гражданина.

Изучались достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц. В ходе проверки факты коррупционных нарушений, о которых в органы власти сообщил гражданин, подтвердились.

«Выявлены факты несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере противодействия коррупции, факты представления недостоверных сведений в декларациях, а также, при проверке одного из лиц, обнаружен конфликт интересов», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Однако, несмотря на это, совет депутатов Тельмановского сельского поселения до сих пор не принял решений о досрочном прекращении полномочий чиновника и двух депутатов.

В связи с этим губернатор Ленинградской области обратился в Тосненский районный суд с исками о досрочном прекращении полномочий главы поселения и муниципальных депутатов.

Как сообщалось ранее, администрация Ленинградской области реализует план противодействия коррупции, который предусматривает взаимодействие с правоохранительными органами и оказание полного содействия при проведении следственных действий в отношении лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

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