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Правительство Индии предоставит льготы народу маратхи

Политика

Законодательное собрание индийского штата Махараштра единогласно проголосовало за предоставление льгот народу маратхи как социально незащищенной категории граждан

Правительство Индии предоставит льготы народу маратхи
chow_parij

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 20:45 — REGNUM  В Индии законодательное собрание штата Махараштра (Мумбаи) единогласно приняло законопроект, предоставляющий льготы народу маратхи как социально незащищенной категории граждан. Главный министр Девендра Фаднавис, который представил законопроект к рассмотрению, поблагодарил представителей оппозиции за единодушное решение.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», законопроект предусматривает резервирование мест для приема в учебные заведения и должностей в государственных службах за представителями народа маратхи в размере 16%.

Принятие законопроекта произошло после ознакомления законодательного собрания штата Махараштры (Мумбаи) с докладом комиссии по делам социально незащищенных групп населения Индии, в котором содержались рекомендации по мерам, которые необходимо принять по защите прав народа маратхи.

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Зарубежная хроника
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