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Террористы Хизбул Муджахеддин ликвидированы в штате Джамму и Кашмир

Политика

В районе Пулвама индийского штата Джамму и Кашмир были ликвидированы два боевика, принадлежащие к организации «Хизбул Муджахеддин» и близких к ее руководителю Риязу Наико

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 17:06 — REGNUM  На территории индийского штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) в районе Пулвама были ликвидированы два террориста, которые принадлежали к экстремистской организации «Хизбул Муджахеддин» (считается в Индии запрещенной). Оба боевика были близки к лидеру группировки Риязу Наико.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», террористы были застрелены в ходе оперативно-розыскной операции, которая была начата силами безопасности рано утром 29 ноября 2018 года.

Личности ликвидированных боевиков были установлены. Одним из них являлся член высшего руководства «Хизбул Муджахеддин» (считается в Индии запрещенной) Андан Ахмад Лон. Имя другого террориста —Умаир аль Хизби.

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Зарубежная хроника
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