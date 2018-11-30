Террористы Хизбул Муджахеддин ликвидированы в штате Джамму и Кашмир

Нью-Дели, , 17:06 — REGNUM На территории индийского штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) в районе Пулвама были ликвидированы два террориста, которые принадлежали к экстремистской организации «Хизбул Муджахеддин» (считается в Индии запрещенной). Оба боевика были близки к лидеру группировки Риязу Наико.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», террористы были застрелены в ходе оперативно-розыскной операции, которая была начата силами безопасности рано утром 29 ноября 2018 года.

Личности ликвидированных боевиков были установлены. Одним из них являлся член высшего руководства «Хизбул Муджахеддин» (считается в Индии запрещенной) Андан Ахмад Лон. Имя другого террориста —Умаир аль Хизби.