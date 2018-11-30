Кнессет Израиля отклонил законопроект о гражданских браках

Иерусалим, , 12:57 — REGNUM Кнессет Израиля отклонил в первом чтении законопроект о гражданских браках. Как сообщает израильский телеканал Arutz Sheva, данная инициатива должна была упростить бракоразводный процесс.

Инициатором закона выступила депутат Кнессета от партии «Сионистский лагерь» Мейрав Михаэли. Михаэли предлагала передать полномочия по бракоразводному процессу семейным судам в том случае, если супруги принадлежат одной религиозной общине и находятся в гражданском браке. Согласно действующему закону, процессом расторжения брака в Израиле занимаются религиозные суды.

В ходе заседания Михаэли назвала «абсурдом» существующий порядок. Кроме того, депутат отметила, что данный порядок — лишь еще одно доказательство политического цинизма.

В ответ на инициативу Михаэли, министр юстиции Айелет Шакед заявила, что законопроект противоречит государственной политике и коалиционным соглашениям.